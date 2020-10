Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Sande - Verursacherin hinterließ einen Zetel mit unleserlichen Telefonnummer, konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden

SandeSande (ots)

Am Donnerstag, 29.10.2020, zwischen 07:20 Uhr und 15:50 Uhr, touchierte eine 77- jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken, auf dem Parkplatz am Gut Sanderbusch in Sande, einen ordnungsgemäß geparkten Pkw.

Im Anschluss entfernte sich die Unfallverursacherin, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Es wurde lediglich ein Zettel mit unleserlicher Telefonnummer am beschädigten Fahrzeug hinterlassen. Die Unfallverursacherin konnte im Nachgang ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell