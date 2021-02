PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Kennzeichendiebe auf Pendlerparkplatz zugange +++ Unfallfluchten auf Einkaufsmarktparkplätzen +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Kennzeichendiebe auf Pendlerparkplatz zugange,

Idstein, Kreisstraße 707,

23.02.2021, 21.00 Uhr bis 24.02.2021, 06.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch waren auf dem Pendlerparkplatz an der Autobahnanschlussstelle Idstein Kennzeichendiebe zugange. Die Diebe hatten es auf die beiden amtlichen Kennzeichen eines dort über Nacht abgestellten schwarzen VW Polo abgesehen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Zwei Unfallfluchten auf Einkaufsmarktparkplätzen, Oestrich-Winkel, Winkel, Hauptstraße, Aarbergen, Michelbach, Im Aartal, 23.02.2021,

(pl)Am Dienstag kam es in Winkel und in Michelbach zu zwei Unfallfluchten auf den Parkplätzen von Einkaufsmärkten. Die erste Flucht ereignete sich zwischen 12.50 Uhr und 13.40 Uhr in der Hauptstraße in Winkel. Dort wurde auf dem Parkplatz ein schwarzer Ford Kuga im hinteren, rechten Bereich beschädigt. Gegen 14.30 Uhr stießen auf einem Einkaufsmarktparkplatz in der Straße "Im Aartal" in Michelbach zwei rückwärts ausparkende Fahrzeuge, ein grauer VW Polo und ein schwarzer Kombi, mit dem Heck zusammen. Die Fahrerin oder aber der Fahrer des schwarzen Kombis mit einem Kennzeichen aus dem Lahn-Dill-Kreis entfernte sich nach der Kollision einfach von der Unfallstelle, ohne sich um den am Polo angerichteten Schaden von über 1.000 Euro zu kümmern. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 oder aber mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

