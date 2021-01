Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am 19.01.2021, gegen 10:00 Uhr, ereignete sich auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Kirchenstraße in Brake ein Verkehrsunfall, bei dem ein Taxi beschädigt wurde.

Die Einzelheiten des Verkehrsunfalls sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04401/9350 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Karolina Kessens

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell