PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Notfallrucksack aus Rettungswagen gestohlen +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Notfallrucksack aus Rettungswagen gestohlen,

Hohenstein, Breithardt, Lindenstraße,

20.02.2021, 23.00 Uhr bis 21.02.2021, 07.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag wurde aus einem Fahrzeug der Rettungswache in der Lindenstraße in Breithardt ein Notfallrucksack gestohlen. Der Rettungswagen war auf dem Gelände der Wache abgestellt, als die Täter sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Innenraum des Fahrzeugs verschafften und den Notfallrucksack im Wert von 2.200 Euro entwendeten. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell