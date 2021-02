PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Geparkter Pkw bei Unfallflucht beschädigt +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht, Oestrich-Winkel, Winkel, Obere Schwemmbach, 21.02.2021, 08.00 Uhr bis 22.02.2021, 18.00 Uhr,

(pl)Bei einer Unfallflucht wurde zwischen Sonntagmorgen und Montagabend in Winkel ein geparkter schwarzer Toyota Aygo beschädigt. Der betroffene Pkw war in der Straße "Obere Schwemmbach" am Straßenrand in Fahrtrichtung Rhein abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell