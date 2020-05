Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: BAB 5 bei Rosbach: Autobahnpolizei überwacht Geschwindigkeit

Friedberg (ots)

>BAB 5 bei Rosbach: Autobahnpolizei überwacht Geschwindigkeit

Neben vielerlei anderer Aufgaben gehören auch Geschwindigkeitsmessungen zum Aufgabengebiet der mittelhessischen Autobahnpolizei.

So wurden am vergangenen Sonntag (03. Mai) von 7 Uhr bis 12.15 Uhr in einem Baustellenbereich auf der A5 bei Rosbach vor der Höhe insgesamt 4.107 Fahrzeuge gemessen, die in Richtung Kassel unterwegs waren; 218 davon deutlich zu schnell.

Dabei gelten seit Inkrafttreten der StVO-Novelle am 28. April 2020 einige Verschärfungen: Musste man außerhalb geschlossener Ortschaften zuvor in der Regel erst bei wiederholter Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 bis 40 km/h um den Führerschein bangen, droht seit 28. April bereits "Ersttätern" ein einmonatiges Fahrverbot.

Auf 59 Fahrzeugführer kommt nun ein Verwarnungsgeld zu (16 - 20 km/h zu schnell), 102-mal drohen Bußgelder (21 - 30 km/h zu schnell). Mit Fahrverboten müssen 57 Verkehrsteilnehmer rechnen (ab 26 km/h zu schnell).

Der traurige "Spitzenreiter" wurde bei zulässigen 80 km/h mit 155 Stundenkilometern gemessen; auf diesen kommen 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot zu.

