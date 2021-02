PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Bad Schwalbach: Zu schnell in die Kurve - Totalschaden

Bad Schwalbach (ots)

Ein 52jähriger Wiesbadener befuhr am Samstag gegen 15:19 Uhr die B275 aus Richtung Richtung Kreisel "Roter Stein" in Richtung Bad Schwalbach. Nach Angaben nachfolgender Verkehrsteilnehmer fuhr er hierbei augenscheinlich zu schnell in eine Linkskurve ein. Auf Grund der nicht angepassten Geschwindigkeit im Gefälle rutschte der PKW rechts in den Straßengrabenraben, schlitterte diesen entlang und kam erst 300 Meter weiter im dichten Gebüsch zum Stehen. Zur Bergung des Fahrzeugführers aus der ungünstigen Lage wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Schwalbach alarmiert. Diese musste zunächst umfangreich Hecken entfernen, bevor der gehbehinderte Fahrzeugführer geborgen werden konnte. Durch Notarzt und Rettungskräfte wurde vor Ort lediglich ein geprellter Daumen festgestellt. Zu näheren Untersuchung wurde der Fahrer jedoch sicherheitshalber in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug - einem Spezialumbau für Rollstuhlfahrer - entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die B275 musste für die Bergung ca, 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

