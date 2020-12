Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Tageswohnungeinbruch

Nettetal-Lobberich:Nettetal-Lobberich: (ots)

Bargeld erbeuteten Einbrecher in einem Einfamilienhaus auf der Seerosenstraße. Die Diebe hatten am Mittwoch die kurzfristige Abwesenheit des Bewohners zwischen 08:05 und 09:00 Uhr genutzt und die Terrassentür aufgehebelt. Sie durchwühlten einen Raum, bevor sie unerkannt flüchteten. Möglicherweise haben sie auf weiteres Betreten des Hauses aufgrund des bellenden Hundes verzichtet. Die Ermittler des KK 2 fragen: Wer hat zur fraglichen Zeit etwas gehört oder gesehen? Hinweise bitte an die Rufnummer 02162/377-0./ah (1085)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell