Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst- St. Tönis: Verkehrskontrolle führt zu Strafanzeige und Blutprobe

Tönisvorst- St. TönisTönisvorst- St. Tönis (ots)

Ein Streifenteam der Kempener Polizei kontrollierte in der Nacht zu Donnerstag gegen 02.00 Uhr einen Pkw auf der Corneliusstsraße in St. Tönis. Als der Fahrer das Fenster öffnete, stach den Beamten deutlicher Marihuana-Geruch in die Nase. Bei der anschließenden Durchsuchung, bei der auch ein Polizeihund eingesetzt wurde, fanden die Beamten unter anderem eine Feinwaage und mehrere Plastiktütchen. Drogen fanden die Beamten nicht. Die Einsatzkräfte stellten die Beweismittel sicher. Der Fahrer, ein 21-jähriger St. Töniser (serbisch), musste wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss mit zur Blutprobe. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. /wg (1084)

