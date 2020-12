Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Hütte in Brand gesetzt- Kripo bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Grefrath:Grefrath: (ots)

Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr wurde ein Feuer in einer Holzhütte auf einem Sportplatz neben der Grefrather Eissporthalle entdeckt und gelöscht. Der Brand schwelte nur noch, als die Einsatzkräfte eintrafen. Dennoch haben die Flammen einen nicht unerheblichen Schaden verursacht. Die Kripo geht davon aus, dass die Hütte angesteckt wurde und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder sonstiger Hinweise an das KK 1 unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (1081)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell