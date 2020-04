Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.04.2020 mit mehreren Berichten aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Hakenkreuze auf Autos geschmiert - Zeugen gesucht

Insgesamt 37 Autos haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Heilbronn mit Farbe besprüht. Neun davon wurden mit Hakenkreuzen beschmiert. Die Autos waren im Bereich der Gerber- und Lotorstraße, in der Rosen- und Zehentgasse sowie in der Straße "Am Kieselmarkt" geparkt. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Bereits in der Nacht vom 27. auf den 28. März wurden im selben Bereich insgesamt 22 Autos mit Farbe beschmiert. Auch hier ging der Schaden in die Zehntausende. Zeugen, die die Taten beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Heilbronn, unter der Telefonnummer 07131 1044444, zu wenden.

Heilbronn: Ein Leichtverletzter bei Unfallflucht

Leicht verletzt wurde ein 41-Jähriger als er am Mittwochnachmittag mit seinem E-Scooter auf der Südstraße in Heilbronn stürzte. Der Mann war gegen 14.30 Uhr in Richtung der Rosenstraße unterwegs, als er von einem weißen Auto sehr dicht überholt wurde. Die Fahrerin des PKW hupte den Rollerfahrer dabei an. Durch das Überholmanöver und das Hupen erschrak der der 41-Jährige und stürzte mit seinem Scooter. Die Fahrerin des weißen Wagens fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei der Lenkerin soll es sich um eine ältere Frau gehandelt haben. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise auf die Fahrerin geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 2500, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 14

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell