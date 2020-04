Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.04.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Körperverletzung im Wald - Zeugen gesucht

Von ihrem Schwiegervater angegriffen wurde eine 37-Jährige am Dienstagabend in Mosbach. Die Frau war mit ihrem 6-jährigen Sohn gegen 20 Uhr im Gemeindewald in Mosbach-Neckarelz unterwegs, als sie auf den Vater ihres verstorbenen Ehemannes traf. Anscheinend beschimpfte und schlug der 62-Jährige seine Schwiegertochter. Grund hierfür waren wohl Familienstreitigkeiten. Ein Pärchen, das im Wald spazieren war, konnte den Vorfall vermutlich beobachten. Das Paar und andere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

Obrigheim: Altreifen "entsorgt"

Mit fachgerechter Müllentsorgung kennt sich eine bislang unbekannte Person in Obrigheim offensichtlich nicht aus. Sie entsorgte ihre Altreifen am vergangenen Samstag auf einem fremden Grundstück an der Straße zwischen dem Industriegebiet Techno und Obrigheim-Asbach. Wer gesehen hat, wie die Reifen abgeladen wurden oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

Billgheim: Hauptstraße nach Brand in Bäckerei gesperrt.

Die Hauptstraße in Billigheim-Sulzbach musste am Mittwochmittag für mehr als eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der Grund für die Sperrung war ein Brand in einer Bäckerei. Hier gerieten gegen 12.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache mehrere Mülleimer in Brand. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.

