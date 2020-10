Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 16.10.2020, 21:30 Uhr, und dem 17.10.2020, 06:00 Uhr, rissen unbekannte Täter gewaltsam einen Lüftungskasten aus der Wand eines Geschäftes in der Stresemannstraße in Hildesheim. Anschließend stiegen sie durch das entstandene Loch in das Innere, suchten den Bereich der Tabakwaren und Spirituosen auf und entwendeten diverse Flaschen und Schachteln.

Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

