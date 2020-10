Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tabak aus Kiosk gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 15.10.2020, 22:00 Uhr, und dem 16.10.2020, 07:10 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Ausgabefenster eines Kiosks in der Richthofenstraße in Hildesheim auf. Anschließend stiegen sie über dieses Fenster ein, entnahmen Tabakwaren und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die zu der Tat Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell