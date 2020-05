Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Neunjähriger Junge bei Unfall schwer verletzt, Autofahrer flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am Freitagvormittag ein neunjähriger Junge nach einem Unfall in Magstadt von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Gegen 10:25 Uhr war der 78-jährige Fahrer eines Mercedes auf dem Feldweg "Obere Geißäcker" in Richtung Magstadt unterwegs. Hierbei kam ihm ein von einer Frau zu Fuß geführtes Pony entgegen, auf dem zwei Kinder saßen. Kurz vor einer Grundstückszufahrt wollte der 78-Jährige an ihnen vorbeifahren und beschleunigte. Das Pony scheute daraufhin und warf den Neunjährigen ab. Das Kind wurde daraufhin noch von dem Tier getreten und schwer verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, konnte jedoch im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung ermittelt werden.

