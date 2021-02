Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf - Unfallflucht im Kreisverkehr

Asbach (ots)

Am Samstag, den 06.02.2021 um 09:58 Uhr, kam es im Kreisverkehr in der Hauptstraße (Netto-Markt) zu einem Verkehrsunfall. Dabei missachtete der unfallverursachende PKW die Vorfahrt des bereits im Kreisverkehr befindlichen PKW und fuhr trotzdem dort ein. Dabei kam es zu einer Kollision, wobei sich der unfallverursachende PKW unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der flüchtige PKW müsste an der Fahrerseite großflächig beschädigt sein. Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben? (te)

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell