Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Betzdorf vom 07.02.2021

Betzdorf (ots)

1. Randalierer

Tatort: Mudersbach, Am Südhang Tatzeit: 07.02.2021, 01:11 Uhr Hergang: Nachdem ein 32- jähriger Mann zunächst im Bereich der Polizei Siegen als Beteiligter einer Körperverletzung aufgefallen war, trat er im Bereich Mudersbach erneut negativ in Erscheinung, als er an einem Anwesen randalierte. Hierbei verletzte sich der stark alkoholisierte Mann und wurde in Gewahrsam genommen. Da seine Verletzungen doch erheblicher waren, musste er im Krankenhaus behandelt werden und wurde dort sogar stationär aufgenommen.

2. Eisglätte

Tatort: Dienstgebiet Tatzeit: Nacht vom 06.02.2021 auf den 07.02.2021 Hergang: Durch den einsetzende Eisregen kam es mehrfach zu spiegelglatten Fahrbahnen und abgebrochenen Bäumen im Dienstgebiet. Diese konnten jedoch durch den rechtzeitigen Einsatz von Streufahrzeugen, dem Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei und der freiwilligen Feuerwehr beseitigt werden.

