Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St Ilgen, Rhein-Neckar-Kreis: Verletzter durch entfernten Kanalschachtdeckel - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Bereits am Freitag, den 04.09.2020, entfernte ein bislang unbekannter Täter in der Kurpfalzstraße einen Kanaldeckel aus der Fassung. Gegen 18:30 Uhr übersah ein 53-jähriger Passant das so entstandene Loch in der Straße und stürzte. Hierbei erlitt er mehrere Prellungen sowie eine Fraktur. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06224/1749-0 beim Polizeiposten Leimen oder unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

