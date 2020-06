Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Beratungsgespräche zum Einbruchsschutz sind ab sofort wieder möglich - Technische Berater stehen für Hausbesuche bereit

Essen (ots)

45117 E/45468 MH: Mit den anlaufenden Lockerungen nach dem Corona-Lockdown dürfen auch die technischen Berater unserer Kriminalprävention wieder Hausbesuche machen. Unter Berücksichtigung der noch geltenden Hygienevorschriften können ratsuchende Bürgerinnen und Bürger unter der Rufnummer 0201/829-4444 oder unter KPOBeratung.Essen@polizei.nrw.de Termine mit den Experten in ihrem Zuhause vereinbaren. Die bevorstehende Urlaubszeit bietet leider auch Einbrechern wieder vermehrt Gelegenheit, in Häuser und Wohnungen einzubrechen. Mit Hochdruck arbeiten die Mitarbeiter des Kriminalkommissariats Kriminalprävention und Opferschutz (KK KP/O) zudem daran, interessierten Bürgern alsbald auch wieder Ausstellungsräume anbieten zu können, in denen sie modernste Schutzeinrichtungen für ihr Eigentum vorstellen können. Der neue "Showroom" soll in Essen-Steele noch im Laufe diesen Jahres seine Pforten öffnen./Peke

