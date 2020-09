Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Autofahrer erfasst Radfahrerin

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 10:45 Uhr erfasste ein Autofahrer auf der Neckarauer Straße beim Abbiegen in einen Parkplatz eine Radfahrerin. Diese war auf dem Radweg in gleicher Richtung unterwegs. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 2600 EUR.

