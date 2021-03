PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Mutmaßliche Drogenhändler in U-Haft +++ Von mehreren Personen angegriffen +++ Scheunenbrand +++ Unfall beim Abbiegen - Drei Verletzte +++

1. Ermittlungen wegen bandenmäßigen Drogenhandel - Drei Tatverdächtige in U-Haft, Idstein, Lorch, bis 01.03.2021, (pl)Den Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau-Taunus ist ein Schlag gegen den bandenmäßigen Drogenhandel gelungen. Im Zuge der Ermittlungen wurden mittlerweile drei tatverdächtige Männer im Alter von 20, 22 und 39 Jahren in Untersuchungshaft genommen. Ein weiterer 22-jähriger Tatverdächtiger, der ebenfalls an den Geschäften beteiligt war, wurde nach dem Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Im Januar dieses Jahres waren die aus dem Bereich Idstein und Lorch stammenden Männer ins Visier der gegen Mehrfach- und Intensivtäter vorgehenden Einheit geraten. Die umfangreichen Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass die Tatverdächtigen mit Betäubungsmitteln handeln. Am Montag, dem 22.02.2021, schlugen die Ermittler dann das erste Mal mit einer Durchsuchungsaktion bei den drei 20 und 22 Jahre alten Männern zu. Hierbei wurden in vier Wohnungen im Bereich Idstein und Hünstetten unter anderem Marihuana und Haschisch, diverse Verpackungsmaterialien, Feinwaagen, zugriffsbereite Waffen sowie weitere gefährliche Gegenstände aufgefunden und sichergestellt. Bei der zweiten Durchsuchungsaktion, eine Woche später, am Montag dem 01.03.2021, bei dem 39-jährigen Tatverdächtigen aus Lorch wurden die Beamten ebenfalls fündig. Sie stellten Kokain, Marihuana sowie Haschisch, Verpackungsmaterialien, eine zugriffsbereite und durchgeladene Schreckschusswaffe, mehrere Pfeffersprays und auch noch weitere gefährliche Gegenstände sicher. Darüber hinaus wurden neben diversen Gegenständen, die auf eine rechtsmotivierte Gesinnung hindeuten, auch noch mehrere Dutzend Ampullen und Tabletten rezeptpflichtiger Arzneimittel aufgefunden. Außerdem beschlagnahmten die Beamten bei den Durchsuchungen aufgefundenes Bargeld, elektronische Geräte sowie weitere Beweismittel. Insgesamt wurden Drogen im Straßenverkaufswert von über 10.000 Euro sichergestellt. Mit den gesammelten Beweisen wurden für die drei mutmaßlichen Haupttäter Haftbefehle durch die Wiesbadener Staatsanwaltschaft beantragt. Sie wurden dann einem Haftrichter vorgeführt, der für sie die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen bezüglich der einzelnen Tatbeiträge und Verantwortlichkeiten der beteiligten Personen dauern derzeit noch an. Die Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus werden auch zukünftig den gesamten Rheingau-Taunus-Kreis im Blick haben und weiter gegen Mehrfach- und Intensivtäter sowie Wohnungseinbrecher vorgehen.

2. Von Personengruppe angegriffen,

Taunusstein, Bleidenstadt, Theodor-Heuss-Straße, 26.02.2021, 23.00 Uhr bis 23.30 Uhr,

(pl)Bereits am vergangenen Freitagabend wurden zwei 22 und 21 Jahre alte Männer in der Theodor-Heuss-Straße in Taunusstein-Bleidenstadt von mehreren bislang noch unbekannten Personen angegriffen. Der Angriff, bei welchem Tritte und Schläge ausgeteilt worden sein sollen, habe sich zwischen 23.00 Uhr und 23.30 Uhr in Höhe der Skateranlage ereignet. Mögliche Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Scheunenbrand,

Taunusstein, Orlen, Landesstraße 3470, 04.03.2021, 00.05 Uhr,

(pl)Beim Brand einer Scheune an einem Feldweg im Bereich der L 3470 bei Taunusstein-Orlen ist in der Nacht zum Donnerstag ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Das Feuer wurde gegen Mitternacht bemerkt und von den verständigten Freiwilligen Feuerwehren bekämpft. Bei dem Brand wurden die Scheune sowie die darin gelagerten Heuballen und ein landwirtschaftlicher Anhänger zerstört. Die Brandursachenermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Hauseingangstür mit Farbe beschmiert, Niedernhausen, Platter Straße, 02.03.2021, 20.00 Uhr bis 03.03.2021, 06.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter braune Farbe gegen die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Platter Straße in Niedernhausen geschüttet. Der durch die verschüttete Farbe entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

5. Hauswand und Mauer mit Graffiti besprüht, Niedernhausen, Herrnackerweg, 27.02.2021, 17.00 Uhr bis 28.02.2021, 06.00 Uhr,

(pl)Im Herrnackerweg in Niedernhausen haben Graffitisprayer in der Nacht zum Sonntag eine Hauswand und eine Grundstücksmauer mit weißer Farbe besprüht. Hierdurch verursachten die Täter einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

6. Unfall beim Abbiegen - Drei Personen verletzt, Idstein, Bundesstraße 275, Landesstraße 3274 (Wiesbadener Straße), 03.03.2021, 18.20 Uhr,

(pl)Am frühen Mittwochabend kam es auf der B 275 im Bereich der Einmündung zur Wiesbadener Straße zum Zusammenstoß zweier Pkw. Eine 19-jährige Autofahrerin war gegen 18.20 Uhr mit ihrem Ford Fiesta von Wörsdorf kommend auf der Bundesstraße in Richtung Idstein unterwegs. Als sie dann nach links in die Wiesbadener Straße abbiegen wollte, kollidierte sie mit dem Ford Ranger eines entgegenkommenden 45-jährigen Mannes. Die 19-Jährige sowie der 45-Jährige und dessen 37-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Zwei der Verletzten wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden erheblich beschädigten Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

