Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Die Geschädigte stellte ihren Pkw am 06.03.2021 im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr auf dem Parkplatz des Kauflands in Frankenthal ab. Als sie an ihren Pkw zurückkam, stellte sie einen Schaden im hinteren Bereich der Fahrzeugtür auf der Beifahrerseite fest. Da an der Beschädigung rote Lackanhaftungen festgestellt wurden, könnte es sich bei dem Unfallverursacher um einen roten Pkw handeln. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000EUR.

