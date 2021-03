Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrug

Frankenthal (ots)

Am 05.03.2021 erhielt eine Frankenthalerin eine vermeintlich echte E-Mail ihres Bankunternehmens, in welcher sie aufgefordert wurde ihr Bankkonto zu verifizieren. Über professionell wirkende E-Mails und Verfahrensschritte, wurde die Dame in die Irre geführt und das Konto danach um knapp 3000EUR unberechtigt belastet. Wenn Sie Zweifel bei der Echtheit von E-Mails oder Schreiben sind, kontaktieren Sie ihr Bankunternehmen.

