Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Elektrogeschäft 06.03.2021, 03:00 Uhr

Speyer (ots)

In der Nacht vom 05.03.2021 auf 06.03.2021 wurde eine Anwohnerin in der Wormser Straße durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Ein unbekannter Täter warf einen Gullydeckel durch die Scheibe des dortigen Elektrogeschäftes und entwendete diverse Elektroartikel im Wert von ca. 2.300EUR. Der Tataufklärung bedarf es noch weiterer Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell