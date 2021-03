Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 05.03.2021 gegen 21:20 Uhr fuhr ein BMW in der Georgenstraße in Bobenheim-Roxheim gegen eine Laterne und eine Hauswand. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Unabhängige Zeugen nannten einen dunkelfarbenen älteren BMW mit "RP" Kennzeichen als Unfallverursacher. Dieser dürfte erkennbar beschädigt sein. An der Hauswand und der Laterne entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500EUR.

