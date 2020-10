Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: "Auf dem falschen Fuß erwischt?" - Prügelei in Kiosk endet mit drei verletzten Männern - Bundespolizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Essen - Hattingen (ots)

Gestern Abend (7. Oktober) kam es in einem Kiosk am Essener Hauptbahnhof zu einer Schlägerei, in deren Verlauf ein 25-jähriger Mann versucht haben soll, seinen Kontrahenten eine Glasflasche gegen den Kopf zu schlagen. Grund der Auseinandersetzung: Der 25-Jährige soll auf den Fuß eines 38-Jährigen getreten haben.

Gegen 23:00 Uhr baten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei um Hilfe. In einem Kiosk am Busbahnhof war es zu einer Schlägerei zwischen drei Männern gekommen. Wie Zeugen erklärten, soll ein 25-jähriger syrischer Staatsangehöriger auf den Fuß eines 38-jährigen Mannes aus Hattingen getreten sein. Als er daraufhin den 25-Jährigen darauf aufmerksam machte, soll dieser seine Glasflasche zu einer Schlagbewegung gegen den Kopf des 38-Jährigen erhoben haben.

Daraufhin soll der Mann aus Hattingen den Angreifer gegen eine Wand gedrückt haben, um den Angriff abzuwehren. Der Syrer soll denn 38-Jährigen dann mit einem Kopfstoß gegen die Nase verletzt haben. Der Begleiter des Hattingers, ein 41-jähriger Essener, soll ebenfalls versucht haben, den Angreifer zu überwältigen.

Dieser soll den Essener deshalb in das Gesicht geschlagen haben. Bahnmitarbeiter, die auf das Geschehen aufmerksam wurden, trennten die Männer und hielten den 25-Jährigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.

Diese brachten den Essener zur Wache. Dort ergab ein Atemalkoholtest, dass er mit 1,5 Promille alkoholisiert war. Durch die Auseinandersetzung wurden alle Personen leicht verletzt.

Gegen den polizeibekannten 25-Jährigen leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung ein. *ST

