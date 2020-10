BPOL NRW: Eine Person - Eine Einziehung des Führerscheins - Zwei Haftbefehle - Acht Aufenthaltsermittlungen - Bundespolizei liefert 22-Jährigen in JVA ein

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Ordentlich was auf dem "Kerbholz" hatte ein 22-jähriger Mann den Bundespolizisten gestern Mittag (6. Oktober) im Dortmunder Hauptbahnhof überprüften.

Beim fahndungsmäßigen Abgleich seiner Daten stellte sich heraus, dass der Mann mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in sieben Fällen war er vom Amtsgericht in Geestland zu einer Geldstrafe von 1.500 Euro verurteilt worden.

Zusätzlich lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung des Amtsgerichts in Bremen gegen ihn vor.

Damit nicht schon genug war der Führerschein des 22-Jährigen zur Einziehung ausgeschrieben. Das Dokument führte er jedoch nicht mit sich.

Anschließend stellte sich dann heraus, dass der zuletzt in Essen gemeldete Mann mit insgesamt acht Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaften in Bremerhaven, Münster und Bremen gesucht wird. Diese bringen ihn mit Urkundenfälschungen, Drogenverstößen, Waffenverstößen und Körperverletzungen in Verbindung.

Bundespolizisten lieferten ihn in später in die Dortmunder JVA ein. *ST

