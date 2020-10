Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Schwarzfahrt - 24-Jährige schlägt Bundespolizistin in den Bauch und beißt Bundespolizisten in den Unterschenkel

Dortmund - Hagen (ots)

Wegen einer "Nichtigkeit" rastete eine 29-jährige Frau aus Hagen gestern Abend (6. Oktober) im Dortmunder Hauptbahnhof aus. Dabei wurden zwei Einsatzkräfte der Bundespolizei verletzt.

Gegen 21:30 Uhr sollte bei der Frau lediglich eine Identitätsfeststellung durchgeführt werden. Diese hatte zuvor einen Zug ohne Fahrausweis genutzt, weshalb Bahnmitarbeiter die Bundespolizei angefordert hatten.

Als eine Streife auf dem Bahnsteig eintraf, reagierte die Frau sofort verbal aggressiv, beleidigte lautstark die beiden Bundespolizisten und schlug einer Bundespolizistin in den Bauch. Anschließend beleidigte sie diese als "scheiß Hure".

Daraufhin wurde sie zu Boden gebracht, um sie dort zu fesseln. Dabei versuchte sie einen Bundespolizisten in das Gesicht zu treten. Zudem biss sie ihn in den Unterschenkel. Die Hagenerin wurde anschließend gefesselt zur Wache gebracht und in Gewahrsam genommen. Gegen die polizeibekannte Frau wurde ein Strafverfahren wegen Beförderungserschleichung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.

Der gebissene Bundespolizist begab sich in ärztliche Behandlung, um sich auf ansteckende Krankheiten testen zu lassen. *ST

