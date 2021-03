Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Heßheim (ots)

Zwischen 04.03.2021 und 05.03.2021 wurde auf der Landstraße zwischen Heßheim und Heuchelheim bei Frankenthal an der Einmündung in Richtung Beindersheim L453/K7 ein Wegweiser mit der Beschilderung der umliegenden Ortschaften überfahren. Vor Ort konnten Reifenspuren gesichert werden, die auf einen LKW schließen lassen. Am Schild entstand Sachschaden in Höhe von 500EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell