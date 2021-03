Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mülltonnenbrand

Frankenthal (ots)

Am 07.03.2021 gerieten um 02:57 Uhr mehrere Mülltonnen samt Unterstand vor einem Mehrfamilienhaus in Frankenthal in Brand. Der Brand konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr Frankenthal gelöscht werden. Durch den Brand wurden außerdem eine Laterne und ein Zaun beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 1000EUR. Hinweise auf die Ursache des Brands liegen bisher nicht vor.

