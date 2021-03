Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Schifferstadt (ots)

Bereits am Samstag, 13.02.2021, zwischen 09:30 und 10:00 Uhr, kam es in der Salierstraße zum Zusammenstoß eines bislang unbekannten Fahrzeugs mit einem geparkten Mercedes-PKW. An letzterem entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro im Bereich des Hecks. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Ein bisher namentlich unbekannter Zeuge informierte den Halter des Mercedes über den Vorfall. Dieser wiederum kontaktierte die Polizei. Insbesondere der Zeuge, aber auch weitere potentielle Beobachter der Verkehrsunfallflucht, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

