POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht auf der B9

Frankenthal (ots)

Durch einen Pkw-Führer wurde am 10.03.2021, gegen 06.40 Uhr gemeldet, dass er auf der B9, in Fahrtrichtung Ludwigshafen, im dortigen Baustellenbereich in Höhe der Abfahrt Petersau, über eine auf der Fahrbahn liegende Warnbake gefahren sei. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass zuvor durch 2 Kraftfahrzeuge, es konnten Fahrzeugteile eines VW sowie eines Mercedes-Benz aufgefunden werden, drei Warnbaken auf der linken Fahrspur beschädigt hatten und ohne eine Schadensregulierung herbeigeführt zu haben, weitergefahren sind. Ob bei dem meldenden Fahrzeugführer ein Schaden entstanden ist, steht derzeit noch nicht fest. Der Schaden an den Warnbaken wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell