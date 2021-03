Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Betrunkener LKW-Fahrer verursacht 23.000 Euro Schaden

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Insgesamt 3 nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von circa 23.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Albert-Schweitzer-Straße in den frühen Morgenstunden des 10.03.2021. Ein LKW-Fahrer fuhr auf einen geparkten PKW auf, der in der Folge auf einen weiteren geparkten PKW aufgeschoben wurde. Ein Atemalkoholtest bei dem LKW-Fahrer ergab einen Wert von 2,2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein beschlagnahmt. Immerhin gab es keine Verletzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell