Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0520 --Polizisten bei Verkehrskontrolle verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, Hünertshagen Zeit: 22.08.20, 21.20 Uhr

Ein 34 Jahre alter Autofahrer rastete am Sonnabendabend bei einer Verkehrskontrolle in Vegesack aus und verletzte zwei Polizisten.

Zwei Zivilpolizisten kontrollierten den 34-Jährigen in der Straße Hünertshagen, da dieser zuvor durch seine Fahrweise auffiel. Sie gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen und der Fahrer stieg aus dem Auto, er trug keine Schuhe und hatte eine deutlich wahrnehmbare Alkoholfahne. Die Einsatzkräfte boten ihm einen freiwilligen Alkoholtest an, woraufhin der Niedersachse sich zunächst die Schuhe anzog, dann sein Handy zum Filmen zückte und sich der Kontrolle entziehen wollte. Er rief zu den Polizisten: "Ihr könnt mich ja gleich umbringen. Setzt mir doch das Knie auf den Hals". Der 34-Jährige kündigte an, das Video in den sozialen Netzwerken zu posten. Er wurde mehrfach aufgefordert, das Filmen zu unterlassen, stehen zu bleiben und bekam zur Verhinderung der Flucht Handfesseln angelegt. Hierbei versuchte er immer wieder sich loszureißen und musste zu Boden gebracht werden. Der Autofahrer trat einen Polizisten mit voller Wucht gegen den Kopf und erhielt dafür reflexartig einen Schlag ins Gesicht. Eingetroffene Unterstützungskräfte nahmen den renitenten Mann mit zur Wache, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Seine Verletzungen wurden attestiert und er konnte später nach einer ambulanten Behandlung im Klinikum entlassen werden. Ihn erwarten unter anderem Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Der 35 Jahre alte Polizist musste aufgrund seiner Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden, sein 40-jähriger Kollege wurde bei dem Angriff leicht verletzt und konnte seinen Dienst ebenfalls nicht mehr wahrnehmen.

Der Einsatz wurde von Passanten und Anwohnern gefilmt. Die Polizei bittet diese, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen und warnt davor, Clips zu veröffentlichen, man kann sich dadurch strafbar machen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-3623888 entgegen.

