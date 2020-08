Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0519 --Räuber-Duo setzt Reizgas ein--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Am Hulsberg Zeit: 21.08.20, 23.50 Uhr

Zwei Räuber überfielen in der Nacht von Freitag auf Sonnabend einen Kiosk in der Östlichen Vorstadt. Die Männer waren mit einer Schusswaffe und Reizgas ausgestattet und sprühten letzteres einem Angestellten ins Gesicht.

Das Duo betrat gegen 23.50 Uhr den Kiosk in der Straße Am Hulsberg und bedrohte den 31 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und mit Pfefferspray. Die Männer forderten die Herausgabe von Bargeld und ließen sich die Beute in eine Tüte legen. Kurz bevor sie aus dem Shop flüchteten, sprühte ein Räuber dem 31-Jährigen das Reizgas ins Gesicht. Der Bremer musste später vor Ort von Rettungskräften behandelt werden.

Die Männer wurden beide als etwa 190 Zentimeter groß, bekleidet mit dunklen Jogginganzügen beschrieben. Während der Tatausführung trugen sie Mund-Nasen-Masken. Ein Täter hatte blonde, nach hinten gegelte Haare, sein Komplize hatte einen dunklen Teint und kurze schwarze Haare. Das Duo flüchtete zu Fuß in Richtung Stader Straße. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0172-5429805

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell