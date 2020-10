Polizei Münster

POL-MS: Scheibe beschlagen - Verkehrsinseln übersehen

Münster (ots)

Am Freitag (2.10., 8.20 Uhr) überfuhr eine 78-Jährige an der Mecklenbecker Straße mit ihrem Auto zwei Verkehrsinseln, kollidierte mit Verkehrszeichen und flüchtete. Ein Zeuge beobachtete die riskante Fahrweise und stoppte die Münsteranerin.

Ersten Ermittlungen zufolge war die Frau in Richtung Innenstadt unterwegs. Nach eigenen Angaben war die Scheibe von ihrem Mercedes-Benz von innen so beschlagen, dass sie die Straße nicht richtig erkannte. Im weiteren Verlauf überfuhr sie zunächst eine Insel im Bereich Dingbängerweg und im Anschluss eine Querungshilfe. Durch die Kollision entstand Sachschaden in einer Höhe von etwa 3.500 Euro. Die 78-Jährige musste ihren Führerschein abgeben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

