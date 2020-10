Polizei Münster

POL-MS: Schausteller-Schild beschädigt 8 Fahrzeuge auf der A 1 - wem gehört dieses Schild?

Acht Autofahrer fuhren am Sonntagabend (4.10., 22:42 Uhr) über ein Schausteller-Schild auf der Autobahn 1 in Richtung Dortmund. Alle Fahrzeuge wurden durch das auf der Mittelspur liegende Blechschild beschädigt. Hinzugerufene Beamte schafften zunächst den gefährlichen Gegenstand von der dreispurigen Fahrbahn und nahmen dann die Unfälle an der Raststätte Münsterland West auf. Glücklicherweise blieb es bei Sachschaden.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Eigentümer dieses Schildes. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

