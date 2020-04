Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Gandersheim (ots)

(Kr.) 37581 Bad Gandersheim, Neue Straße 37,Parkplatz Einkaufszentrum. 21.04.2020 in der Zeit von 08:30 Uhr-08:40 Uhr. Eine 59-jährige Fahrzeugführerin aus Lutterhausen parkte am Dienstag, d. 21.04.2020, in der Zeit von 08:30 Uhr-08:40 Uhr,ihren PKW BMW, silbermetalic, mit Northeimer Kennzeichen,ordnungsgemäß mittig der zweiten Parkreihe des Parkplatzes des Einkaufzentrum, in der Neuen Straße gegenüber dem Geschäft der Firma Rossmann. In diesem Zeitraum wurde ihr PKW nach Bewertung des Unfallschadens vermutlich durch einen Einkaufswagen, auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne schdenregulierende Maßnahmen einzuleiten. Es entstand ein Fremdschaden in Höhe von 2000,- Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbinddung zu setzen. Tel.: 05382-919200.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell