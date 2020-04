Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße/Hirschberger Straße - Montag, 20.04.20, 18.55 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Montag gegen 18.55 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Göttinger Straße/Am Martinsgraben zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro entstand. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Ein 83 Jahre alter Autofahrer aus Göttingen war auf der Straße Am Martinsgraben in Richtung Hirschberger Straße unterwegs. Bei Rot fuhr er in den Kreuzungsbereich mit der Göttinger Straße ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 76 Jahre alten Northeimers, der bei Grün von der Göttinger Straße nach rechts in die Hirschberger Straße abbiegen wollten.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auf ihn kommen nun zwei Punkte in Flensburg, 240 Euro Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot zu.

