Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Versuchte Sachbeschädigung an Pkw

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 25.04.2021, gegen 18.35 Uhr, wurde durch die Geschädigte gemeldet, dass bislang unbekannte Täter einen spitzen Metallgegenstand unter ihren hinten rechten Fahrzeugreifen gelegt haben. Vor Ort konnte dies durch die eingesetzte Streife so bestätigt werden. Der Gegenstand war so geeignet, beim Losfahren den Reifen zu beschädigen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell