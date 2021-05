Polizei Hagen

POL-HA: Kellereinbrüche

Hagen (ots)

In der Zeit vom 12.04.2021 bis 30.04.2021 kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Swolinzkystraße in Hagen zu mehreren Kelleraufbrüchen. Hierbei wurden die Schließanker der Kellertüren teilweise aus den Wänden gerissen. Der oder die unbekannten Täter haben unter anderem Werkzeugmaschinen im Wert von 300EUR entwendet. Konkrete Angaben zu dem gesamten Diebesgut liegen bislang noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

