POL-HA: Schimmel geht alleine auf Entdeckungstour

Hagen (ots)

#Hagen #Polizei - Ein großer Schimmel hat sich gestern gegen 20.45 Uhr aufgemacht, um am Kuhlerkamp auf Entdeckungstour zu gehen. Dabei wurde das Tier von einer Anwohnerin gesichtet. Damit es wieder wohlbehalten nach Hause zurückkehrt, macht sich eine Streifenwagenbesatzung auf die Suche nach dem Pferd. Eine Polizistin hatte einen Strick und ein Halfter in der Einsatztasche, mit den Utensilien wurde das Tier an einer Straße eingefangen. Zu Fuß ging es zurück zum Stall in der Dorotheenstraße. Der Ausflug für den Schimmel war um 21.45 Uhr beendet - der Polizeischutz hat dem Tier auf jeden Fall gut gefallen. Es hat versprochen, nicht wieder alleine wegzulaufen. (arn)

