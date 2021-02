Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210219-1-pdnms Unzureichend gekühltes Fleisch, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Während einer Fahrzeugkontrolle stellte die Polizei am Donnerstag, 18.02.21, um 20.10 Uhr in der Schleswiger Chaussee einen Kleinlaster fest, in dem sich mehrere Kilogramm Fleisch befanden. Das transportierte Fleisch, was für ein Restaurant bestimmt war, wurde nicht ausreichend gekühlt. Der Veterinär des Kreises Rendsburg-Eckernförde wurde zur weiteren Überprüfung hinzugezogen. Er bestätigte die erhöhte Temperatur des Fleisches und übernahm die weitere Bearbeitung.

