Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei löst Kohlfahrt auf +++

Oldenburg (ots)

Die Oldenburger Polizei stellte am vergangenen Wochenende mehrere Verstöße gegen die derzeit geltenden Abstands- und Hygieneregeln fest und leitete entsprechende Verfahren ein:

Am Samstag um 16.40 Uhr trafen die Beamten in der Rasteder Straße elf Personen aus insgesamt sieben verschiedenen Haushalten an, die sich zu einer Kohlfahrt getroffen hatten. Die teilweise alkoholisierten Männer und Frauen im Alter zwischen 23 und 80 Jahren hielten weder die Mindestabstände ein noch trugen sie erforderliche Mund-Nasen-Bedeckungen. Auf das Einschreiten der Polizei reagierten sie teilweise mit großem Unverständnis und erklärten den Beamten, dass die Veranstaltung einem sozialen Zweck dienen würde. Einige der Anwesenden gaben nur widerwillig ihre Personalien an. Die Beamten mussten das Treffen schließlich auflösen; gegen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (175008)

Ebenfalls am Samstag kontrollierten die Beamten gegen 2.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters an der Cloppenburger Straße einen Mercedes, in dem fünf Personen saßen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Personen im Alter von 21 bis 26 aus vier verschiedenen Haushalten stammten. Gegen alle fünf Männer und Frauen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. (172302)

Ein Treffen von zwölf Personen aus ebenso vielen unterschiedlichen Haushalten lösten die Beamten am Sonntag um 16.50 Uhr in einer Wohnung am Eßkamp auf. Auch in diesem Fall wurden gegen alle Personen Ermittlungen aufgenommen. (176174)

