Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Trunkenheit im Verkehr++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, den 14.02.2021 gegen 02.55 Uhr, befährt eine Funkstreifenwagenbesatzung den Westfalendamm in Richtung Hundsmühler Straße. Vor dem Streifenwagen fährt ein Sprinter in auffälliger Fahrweise. Der Sprinter fährt immer wieder von rechts nach links und gerät auf die Gegenspur, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Die Beamten kontrollieren wegen des Fahrverhaltens den Fahrer des Sprinters. Dieser ist deutlich alkoholisiert. Die Atemalkoholkonzentration liegt bei 1,87 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde in amtliche Verwahrung genommen.

