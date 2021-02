POL-OL: ++Sachbeschädigung an Pkw++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

++Sachbeschädigung an Pkw++ Am 13.02.2021, in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 05:55 Uhr, beschädigten zwei alkoholisierte männliche Heranwachsende (19 und 20 Jahre)mehrere Außenspiegel von geparkten Pkw (z.Zt. 5 Geschädigte bekannt) im Hochheider Weg in 26123 Oldenburg. Hierdurch ist ein Schaden von ca. 1000.- entstanden. Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden.

