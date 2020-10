Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Über rote Ampel gefahren

Schwere Verletzungen erlitt am Sonntag eine Radlerin in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 18.15 Uhr fuhr die 15-Jährige auf dem Radweg neben der Blaubeurer Straße in stadteinwärtige Richtung. An der Kreuzung Weinbergweg / Jägerstraße überquerte sie die Blaubeurer Straße. Dabei überfuhr sie eine rote Ampel. Ein 40-jähriger Autofahrer fuhr stadtauswärts in der Blaubeurer Straße. Er hatte grün und Vorfahrt. Der 40-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und stieß mit der Radlerin zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich die 15-Jährige schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

