POL-UL: (UL) Obermarchtal - Diebstahl misslingt

Dank eines aufmerksamen Zeugen ließen Diebe von ihrem Vorhaben am Sonntag in Reutlingendorf ab.

Gegen 13.30 Uhr begaben sich zwei Männer in eine Kirche. Einem Zeugen kam die Sache komisch vor und er begab sich in ebenfalls in die Kirche. Dort versuchte einer der Männer einen Opferstock aufzubrechen. Als er vom Zeugen angesprochen wurde, ließ dieser von seinem Vorhaben ab. Die Männer verließen die Kirche und begaben sich zu ihrem Auto. Der Zeuge versuchte das zu unterbinden, was ihm jedoch nicht gelang. Die Unbekannten setzten sich in ihr Auto und fuhren weg. Der Zeuge konnte sich noch das Kennzeichen merken und informierte die Polizei. Die hat die Ermittlungen aufgenommen.

