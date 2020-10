Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Einbruch in Gaststätte

Ulm (ots)

Ungebetene Gäste haben in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Gaststätte in Salach heimgesucht. Die Einbrecher drangen über ein Fenster in die Wirtschaft in der Hauptstraße ein. Abgesehen hatten es die Diebe auf Bargeld und auch ein kleinerer Tresor wurde von den Tätern einfach mitgenommen. Die Polizei Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Hauptstraße in Salach verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Eislingen (Tel.: 07161/8510) in Verbindung zu setzen.

