POL-UL: (BC) Rißegg/Erolzheim/Gutenzell-Hürbel - Alkohol am Steuer

mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss

Ulm (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Biberach kontrollierten am Freitag gegen 21:38 Uhr bei Edelbeuren einen VW Golf. Der 59jährige Fahrer stand dabei offenbar unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Vortest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Bei einer Fahrzeugkontrolle eines Audi A3 um 23:36 Uhr zwischen Hürbel und Gutenzell konnte bei einem 70jährigen Fahrzeuglenker deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Den beiden Fahrzeuglenkern wurde die Weiterfahrt durch die Polizeibeamten untersagt und jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 16jähriger verantworten. Durch unsichere Fahrweise und fehlender Beleuchtung ist der Jugendliche mit seinem Fahrrad um 02:09 Uhr einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Biberach aufgefallen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Eine Blutprobe wurde in der Klinik entnommen. Die Eltern des Jugendlichen wurden verständigt und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er dem Vater übergeben. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1939706, 1939805, 1940379)

